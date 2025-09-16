Pode usar celular no semáforo? Veja ações multadas por câmeras

Condutores não devem segurar o celular para digitar, nem mesmo com uma só mão / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o manuseio de celulares por condutores de veículos. A conduta pode ser multada por agentes de trânsito nas ruas, em viaturas ou por meio de câmeras de videomonitoramento. No entanto, os equipamentos eletrônicos se modificaram e se tornaram essenciais para quem os utiliza como GPS ou para trabalhar por meio de aplicativos de transporte de passageiros e de entregas. Com isso, surgem dúvidas sobre quais os limites do uso do celular no trânsito.

Multas por uso de celular: motoristas de app se reúnem com AMC para discutir infrações Quais usos do celular resultam em multa de trânsito? Manusear o celular com uma ou duas mãos, mesmo parado no semáforo, é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). André Luís Barcelos, gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, explica que isso tira a atenção e a visão do motorista, podendo causar acidentes. Já o uso no suporte fixo, com toques esporádicos com o dedo e até mesmo o movimento de pinça para ampliar ou diminuir a tela não configura infração, desde que o condutor esteja parado.

O uso do celular de forma tradicional, encostando o aparelho no rosto ou no ombro e falando (mesmo com fone de ouvido), configura uma infração de gravidade média, resultando em quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16. "O risco do uso do equipamento é muito grande, principalmente em movimento. Quando o condutor estiver parado, ele (o celular) estando no suporte, ele pode fazer aquele uso para poder se localizar, aceitar uma viagem ou recusar uma viagem de forma rápida, não perdendo a consciência do que está ao redor", afirma André. Confira valor das multas por uso de celular Manusear celular com uma ou duas mãos, em movimento ou parado em semáforo

Infração gravíssima

Multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Falar ao celular, trazendo aparelho para o rosto ou ombro, mesmo de fone Infração média

Multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH Uso do celular em suporte fixo apropriado, enquanto estiver parado, com toques esporádicos ou movimento de pinça Permitido e não gera multa Por que o uso do celular deve ser evitado ao dirigir Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), condutores que usam telefone enquanto dirigem têm quatro vezes mais chances de se envolver em um acidente.