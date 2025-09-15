Fortaleza sedia conferência global sobre adaptação às mudanças climáticas no semiárido

Encontro aborda adaptação climática, bioeconomia e justiça ambiental, consolidando o protagonismo do Nordeste nas negociações globais. / Crédito: Maristela Crispim / Agência Eco Nordeste

Especialistas, pesquisadores, sociedade civil e autoridades nacionais e internacionais se reúnem, a partir desta segunda-feira, 15, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, para debater soluções de adaptação às mudanças climáticas em regiões áridas e semiáridas do mundo. O encontro, que segue até sexta-feira, 19, integra a 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID 2025).

O foco central é discutir os impactos das mudanças climáticas nas áreas mais secas do planeta. Com o Ceará, ao lado de outros estados do Nordeste, busca organizar documentação e posicionamentos para a COP 30, com destaque para a Caatinga — bioma exclusivo do Brasil. LEIA MAIS | Fortaleza anuncia criação de cinco novos parques urbanos e reforça agenda climática rumo à COP 30

Caatinga em foco O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ressaltou na abertura do evento, nesta segunda-feira, 15, a importância do encontro para a construção de políticas públicas voltadas ao semiárido. “Todos os estados nordestinos vão atuar juntos na COP 30 para chamar a atenção do mundo para esse bioma [Caatinga], para garantir políticas públicas de preservação e desenvolvimento do semiárido, apoiando as comunidades locais e preservando a natureza”, afirmou.

A Caatinga cobre 88% do território cearense, correspondendo a 7,4 milhões dos 8,5 milhões de hectares de florestas do Estado. No entanto, o desmatamento do bioma cresceu 28% entre 2022 e 2023, totalizando 126 mil hectares, segundo dados do MapBiomas e do Instituto Escolhas. Durante a conferência, a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro, destacou o papel da inovação no enfrentamento das mudanças climáticas. “Temos que mostrar para o mundo que o semiárido e a Caatinga também são responsáveis pela biodiversidade, pela bioeconomia e pelo equilíbrio do clima”, defendeu.

Ela explicou ainda que a Secitece atua em articulação com municípios, universidades e instituições culturais, citando como exemplo o Geoparque Araripe. A iniciativa reúne prefeituras e centros acadêmicos para fortalecer a proteção da biodiversidade e da cultura local. Segundo Sandra, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e outras pastas, o Governo do Estado também aposta no uso de tecnologias de monitoramento territorial para mapear e combater o desmatamento na região.