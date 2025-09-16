Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avenida Dom Luís ganhará ciclovia arborizada até novembro, anuncia Prefeitura

As obras se iniciam nesta segunda-feira, 22, e preveem canteiro arborizado, ajustes nas faixas de tráfego e diálogo com comerciantes para minimizar impactos no período do Natal
Autor Gabriele Félix, Victor Marvyo
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza anunciou o início das obras de reestruturação da ciclovia da avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, a partir da próxima segunda-feira, 22. O projeto prevê a construção de um canteiro arborizado e a ampliação das duas faixas da esquerda para 2,7 metros, seguindo o modelo da avenida Santos Dumont. A entrega está prevista para o final de novembro.

O projeto, apresentado a comerciantes e empresários em encontro realizado com a Fecomércio nesta terça-feira, 16, integra o Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), financiamento internacional de cerca de R$ 1 milhão.

Fortaleza é a única capital da América Latina contemplada pela iniciativa.

Projeto integra iniciativa internacional de mobilidade sustentável

Segundo Thaís Costa, arquiteta e consultora para a Parceria Bici em Fortaleza, a bicicleta é uma pauta transversal: “Ela contribui para a qualidade de vida, o meio ambiente, a geração de renda, a segurança pública e a saúde. Além disso, pedalar está associado ao prazer de estar ao ar livre, algo valorizado pelos moradores de Fortaleza”.

Atualmente, Fortaleza registra 235 mil viagens diárias de bicicleta, sendo 43% para o trabalho. Mais de 60% das emissões de CO₂ na Cidade vêm do transporte, e a infraestrutura cicloviária é vista como estratégia central para reduzir esse impacto.

Hoje, 64% da população vive a até 300 metros de alguma ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota, o maior índice do País, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O secretário da Regional 2, Márcio Martins (União Brasil), destacou que Fortaleza tem 500 quilômetros de área ciclável.

“A meta do prefeito, até o final do seu mandato, é implementar pelo menos 10% desse modelo de ciclofaixa arborizada, mais segura e mais protegida. E temos outros lugares da cidade que a gente pretende ampliar. Mas, lembrando, cada um com a sua particularidade”, afirmou.

Uma pesquisa da Bici com mais de 1.200 moradores, em 2024, apontou que 47% dos entrevistados têm interesse em pedalar, mas ainda sentem insegurança com a infraestrutura atual — perfil que o redesenho da Dom Luís busca contemplar.

Intervenção será dividida em blocos para reduzir impacto no comércio

A obra na avenida Dom Luís, com 1,9 km de extensão, será executada em duas etapas para reduzir os impactos no comércio, sobretudo durante o período de compras de Natal. A primeira fase começa na Rua Castro Monte, com prioridade para liberar rapidamente as frentes de loja.

A intervenção será feita em blocos de três quadras, utilizando uma faixa de tráfego para o manuseio dos materiais. Considerada de pequeno porte, a obra deve durar entre 10 e 15 dias por bloco. Para cumprir o prazo e minimizar os transtornos, especialmente no fim do ano, a empresa poderá atuar em mais de um turno (manhã e noite) e com frentes de trabalho simultâneas.

 

Comerciantes demonstram preocupação com obras no fim do ano

A empresária do setor de beleza Leda Mesquita demonstrou preocupação com os impactos financeiros da obra. Ela destaca que o período de fim de ano é crucial para o comércio.

“O impacto será muito grande, justamente na época em que esperamos recuperar o que deixamos de ganhar nos outros meses e gerar lucro para pagar as despesas”, destacou.

No encontro com os lojistas, a Prefeitura adotou uma postura de diálogo, promovendo, em parceria com a Fecomércio, uma reunião para detalhar o projeto. Márcio Martins também se colocou à disposição para novas conversas e para tratar de outras demandas dos comerciantes, como iluminação, lixeiras e estacionamento na Dom Luís.

“O objetivo é trabalhar em conjunto para minimizar os impactos e buscar soluções para as demandas da comunidade. O que vimos na prática é que muitos pensavam se tratar de algo muito maior, quando, na verdade, é apenas uma intervenção de canteiro, considerada uma obra de pequeno porte”, explicou o secretário.

Sindilojas aposta em revitalização para atrair mais clientes

Por outro lado, representantes de lojistas enxergam a revitalização como oportunidade. Cid Alves, presidente do Sindilojas, acredita que a obra pode atrair mais clientes: “As avenidas Beira-Mar e Desembargador Moreira ficaram muito mais agradáveis após as intervenções. A expectativa é que a Dom Luís siga o mesmo caminho”.

Atualizado em 17/9, às 19 horas

