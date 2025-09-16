Avenida Dom Luís ganhará ciclovia arborizada até novembro, anuncia Prefeitura

￼FORTALEZA inicia reestruturação da ciclovia da avenida Dom Luís / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Prefeitura de Fortaleza anunciou o início das obras de reestruturação da ciclovia da avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, a partir da próxima segunda-feira, 22. O projeto prevê a construção de um canteiro arborizado e a ampliação das duas faixas da esquerda para 2,7 metros, seguindo o modelo da avenida Santos Dumont. A entrega está prevista para o final de novembro. O projeto, apresentado a comerciantes e empresários em encontro realizado com a Fecomércio nesta terça-feira, 16, integra o Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), financiamento internacional de cerca de R$ 1 milhão.

Fortaleza é a única capital da América Latina contemplada pela iniciativa.

Projeto integra iniciativa internacional de mobilidade sustentável Segundo Thaís Costa, arquiteta e consultora para a Parceria Bici em Fortaleza, a bicicleta é uma pauta transversal: “Ela contribui para a qualidade de vida, o meio ambiente, a geração de renda, a segurança pública e a saúde. Além disso, pedalar está associado ao prazer de estar ao ar livre, algo valorizado pelos moradores de Fortaleza”. Atualmente, Fortaleza registra 235 mil viagens diárias de bicicleta, sendo 43% para o trabalho. Mais de 60% das emissões de CO₂ na Cidade vêm do transporte, e a infraestrutura cicloviária é vista como estratégia central para reduzir esse impacto.

Hoje, 64% da população vive a até 300 metros de alguma ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota, o maior índice do País, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O secretário da Regional 2, Márcio Martins (União Brasil), destacou que Fortaleza tem 500 quilômetros de área ciclável. “A meta do prefeito, até o final do seu mandato, é implementar pelo menos 10% desse modelo de ciclofaixa arborizada, mais segura e mais protegida. E temos outros lugares da cidade que a gente pretende ampliar. Mas, lembrando, cada um com a sua particularidade”, afirmou.

Uma pesquisa da Bici com mais de 1.200 moradores, em 2024, apontou que 47% dos entrevistados têm interesse em pedalar, mas ainda sentem insegurança com a infraestrutura atual — perfil que o redesenho da Dom Luís busca contemplar.

Intervenção será dividida em blocos para reduzir impacto no comércio A obra na avenida Dom Luís, com 1,9 km de extensão, será executada em duas etapas para reduzir os impactos no comércio, sobretudo durante o período de compras de Natal. A primeira fase começa na Rua Castro Monte, com prioridade para liberar rapidamente as frentes de loja.

A obra na avenida Dom Luís, com 1,9 km de extensão, será executada em duas etapas para reduzir os impactos no comércio, sobretudo durante o período de compras de Natal. A primeira fase começa na Rua Castro Monte, com prioridade para liberar rapidamente as frentes de loja.

A intervenção será feita em blocos de três quadras, utilizando uma faixa de tráfego para o manuseio dos materiais. Considerada de pequeno porte, a obra deve durar entre 10 e 15 dias por bloco. Para cumprir o prazo e minimizar os transtornos, especialmente no fim do ano, a empresa poderá atuar em mais de um turno (manhã e noite) e com frentes de trabalho simultâneas.


