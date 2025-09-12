Mulher vítima de latrocínio morreu por asfixia; grupo invadiu outras mansões em Fortaleza

Mulher foi vítima de latrocínio após ter casa invadida por grupo criminoso no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A vítima de latrocínio após a invasão de um grupo criminoso à “Casa do Papai Noel”, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, no dia 7 de agosto, morreu por asfixia mecânica. A informação é da investigação do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Conforme o titular da 10ª Delegacia do DHPP, delegado Ícaro Gomes Coelho, a vítima sofreu obstrução das vias aéreas, causando a morte no local. Ela foi identificada como Tâmara Patrícia Rema Andrade, 63, e atuava como engenheira de pesca. Ela e o pai foram feitos de refém pelo grupo criminoso.

Na ação criminosa, a mulher teve as mãos e pés amarrados e foi amordaçada pelos suspeitos. A vítima foi encontrada morta dentro imóvel. O crime aconteceu durante a madrugada, quando cinco pessoas invadiram o local. Os suspeitos fugiram levando pertences do imóvel e um veículo, que foi recuperado horas após o crime. Na manhã desta sexta-feira, 12, duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no latrocínio. Um homem, identificado como Filipe Santos da Silva, 19, foi preso em Amontada, a 168 quilômetros de Fortaleza. Uma mulher, identificada como Ana Karoline Conceição Barroso, 21, se apresentou à DHPP, após a prisão do comparsa. A investigação revelou que ela era responsável por receber as transferências bancárias das vítimas durante os crimes. O titular da 10ª Delegacia do DHPP informou que, pelo menos, dois imóveis de alto padrão no bairro Luciano Cavalcante foram alvos do grupo criminoso em um mês. Os demais crimes aconteceram nos dias 5 e 16 de julho.

De acordo com o delegado Ícaro Coelho, o grupo atuava no mesmo modus operandi nos crimes premeditados. O grupo visava residências grandes, consideradas até mansões, de pessoas com alto poder aquisitivo, com o objetivo de subtrair grande quantidade de objetos de valor. "Eles entravam nas casas de madrugada, passavam algum tempo ali dentro esperando o melhor momento, como uma pessoa acordar para beber água ou já mais perto ali de 5 da manhã, quando as pessoas estão acordando. Eles rendiam as pessoas e faziam o que eles chamam de limpa. Levam tudo, televisões, joias, celulares, relógios", disse o delegado.