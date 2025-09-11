Suspeitos de roubo são perseguidos e detidos por secretário da Guarda Municipal em Fortaleza

Suspeitos de roubo são perseguidos e detidos por secretário da Guarda Municipal em FortalezaDois homens teriam roubado um cordão e uma aliança na manhã desta quinta-feira, 11, no Centro de Fortaleza, momento em que titulares da GMF passavam pelo local
Dois homens foram perseguidos e detidos pelos secretários da Segurança Cidadã (Sesec) e da Guarda Municipal (GMF), coronel Márcio Oliveira, e Executivo, major Messias Mendes, na manhã desta quinta-feira, 11, no Centro de Fortaleza.
A ação aconteceu após os suspeitos roubarem um cordão e uma aliança na região, sendo a ação flagrada por uma policial militar de folga. Diante do caso, foi dado início a uma troca de tiros entre os criminosos e o agente, que teria sido baleado.
Na hora da ocorrência, os titulares da GMF estavam em deslocamento pela região quando perceberam a movimentação. Os secretários desceram do veículo em que estavam, pararam dois motociclistas que estavam na região e deram início à perseguição dos suspeitos.
Leia Mais | Guarda municipal é arrastado por caminhonete e tem pertences subtraídos em Fortaleza
Os suspeitos foram detidos pelos agentes municipais ao chegarem no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com Meton de Alencar, no Centro da Capital.
Após a captura, uma equipe do Grupo de Ciclopatrulamento (GCiclo) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que passava pelo local, visualizou a ocorrência e prestou apoio aos secretários.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e conduziu os suspeitos ao 34º Distrito Policial.
O POVO procurou a PMCE para saber mais detalhes da ocorrência e se o PM foi baleado na ação. A corporação respondeu orientando que a Guarda Municipal fosse demandada para a ocorrência e não confirmou se o agente militar foi ferido.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente