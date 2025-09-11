Suspeitos de roubo são perseguidos e detidos por secretário da Guarda Municipal em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. secretários da GMF, Coronel Márcio Oliveira, e Executivo, Major Messias Mendes, atuaram em ação contra suspeitos de roubo / Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

Dois homens foram perseguidos e detidos pelos secretários da Segurança Cidadã (Sesec) e da Guarda Municipal (GMF), coronel Márcio Oliveira, e Executivo, major Messias Mendes, na manhã desta quinta-feira, 11, no Centro de Fortaleza. A ação aconteceu após os suspeitos roubarem um cordão e uma aliança na região, sendo a ação flagrada por uma policial militar de folga. Diante do caso, foi dado início a uma troca de tiros entre os criminosos e o agente, que teria sido baleado.