Suspeito de latrocínio na Parangaba é preso pela Polícia Civil

Conforme a decisão da audiência de custódia à qual Francisco Abnadabe foi submetido, a vítima foi morta em sua própria casa. Antônio Henrique foi encontrado de bruços, com mãos e pés amarrados e apresentava lesões nos ombros, no pescoço e na cabeça. Ainda foram constatados sinais de luta na residência.

Ainda de acordo com a decisão, ele confessou o crime, dizendo que conhecia Henrique há cerca de seis meses e que ele lhe devia R$ 1 mil há três meses. Francisco Abnadabe afirmou que foi ao local cobrar a dívida, pulou o muro da residência e discutiu com Henrique, que teria tentado atacar-lhe com a faca.

“Em seguida, fugiu utilizando dois carros de aplicativo, sendo o último para sua casa. Na residência do custodiado, foram apreendidos objetos da vítima, a faca supostamente usada no crime, seu celular e as roupas que vestia no momento dos fatos”.



Contra Francisco Abnadabe, ainda havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de roubo registrado no estado de São Paulo, que também foi cumprido.