Casal é preso por latrocínio na "Casa do Papai Noel"

Suspeitos foram presos no bairro de Fátima, em Fortaleza, e no município de Amontada, nesta sexta-feira, 12 / Crédito: Divulgação/PC-cE

Um casal foi preso nesta sexta-feira, 12, suspeito de participação em um latrocínio que vitimou uma mulher de 63 anos, em um imóvel conhecido como “Casa do Papai Noel”, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, no dia 7 de agosto. O homem, de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, foi preso no município de Amontada, a 168 quilômetros de Fortaleza. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo.

Já a mulher, de 21 anos, foi capturada no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ela possui antecedentes por latrocínio e também tinha em aberto um mandado de prisão preventiva por roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Leia Mais | Suspeitos de roubo são perseguidos e detidos por secretário da Guarda Municipal em Fortaleza Conforme as investigações, eles são suspeitos de envolvimento no crime contra a mulher, que foi encontrada morta e amordaçada após ter a residência invadida durante a madrugada. A vítima foi identificada como Tâmara Patrícia Rema Andrade e atuava como engenheira de pesca. No crime, ela foi rendida pelos suspeitos tendo suas mãos e pés amarrados, além de ser amordaçada. Os suspeitos fugiram do local levando um carro.