Facção em Fortaleza proíbe moradores de seguir páginas policiais

Investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Imagem meramente ilustrativa / Crédito: foto:divulgação/Polícia Civil

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou, na sexta-feira, 5, um homem que é apontado como o chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em uma comunidade conhecida como "Favela das Cobras", localizada no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza. Álvaro Luiz Lima da Silva, o "Alvim", de 23 anos, foi preso em 26 de agosto, ocasião em que foi autuado na Lei de Organizações Criminosas. Contra ele, também havia um mandado de prisão temporária por um homicídio ocorrido em 10 de agosto passado também no Parque Santa Maria.

“Quem não quer tá passando por esse constrangimento”, prossegue o comunicado, “a partir de hoje já deixa de seguir porque se nós souber que qualquer morador estiver seguindo nós vai tá chegando junto" (Sic). Um colaborador informou a Draco que, “provavelmente”, as pessoas identificadas como “Alvim”, “Papel” e “PC” seriam as responsáveis pelo salve. Confira o salve na íntegra: Salve assinado pelo CV "proíbe" moradores do bairro Parque Santa Maria de seguir páginas de notícias policiais nas redes sociais Crédito: Reprodução

Álvaro também também é suspeito de envolvimento na morte de Josivan Honorato Pereira, crime ocorrido em 10 de agosto no Parque Santa Maria. A vítima foi encontrada morta em um terreno do bairro com lesões causadas por disparos de arma de fogo.

Uma testemunha afirmou que Josivan passou por uma sessão do chamado “Tribunal do Crime”, da qual participaram quatro pessoas, incluindo Álvaro — a quem cabia o comando. Josivan era acusado de ter tentado matar a tiros um homem, o que teria desagradado os faccionados do local.

Ainda conforme a testemunha, em determinado momento, Josivan tentou fugir correndo, mas foi baleado por Álvaro nas costas. Também consta no procedimento instaurado pela Draco que Álvaro participou de um atentado há cerca de dois meses no bairro Jangurussu.

