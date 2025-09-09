Criminosos filmam invasão em casa no Bom Jardim; um homem foi morto

Grupo de criminosos invade casa no bairro Bom Jardim, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Imagens mostram quando criminosos invadem uma casa no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Eles mataram um homem no local. Pelo menos seis pessoas aparecem na gravação, que são feitas por um deles. Nas imagens, os suspeitos estão armados com revólveres e escopeta e utilizavam roupas com mangas longas e balaclavas.

Em uma via, eles ficam ao redor da residência para tentar invadir, quando um consegue subir pelo telhado e os outros ficam do lado de fora. Ocorrência foi registrada no sábado, 6. Leia Mais | Crato: pai e tio são presos suspeitos de estupro de vulnerável contra adolescentes A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem de 35 anos foi atingido por disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade de saúde. Ainda segundo o órgão, a vítima respondia por duas vezes a homicídio e tráfico de drogas. Ainda não há informações da motivação do crime. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.