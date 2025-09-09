Litoral de Fortaleza: ação de reordenamento remove seis estruturas irregulares

Em mais uma operação de demolição de construções irregulares em Fortaleza nesta terça, 9, seis estruturas foram removidas e houve identificação de 15 construções em uso de moradia nas regiões do Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará

Quatro estruturas irregulares consolidadas e duas edificações em construção foram removidas na manhã desta terça-feira, 9, na orla do litoral oeste de Fortaleza. As construções foram erguidas depois da primeira etapa da operação de demolição pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), em atendimento à solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Durante a fiscalização, foram identificadas ainda 15 construções em uso como moradia, que não foram demolidas. A ação fez parte das intervenções para reordenamento urbano na Capital, abrangendo os bairros Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará, respectivamente.