Litoral de Fortaleza: ação de reordenamento remove seis estruturas irregulares

Litoral de Fortaleza: ação de reordenamento remove seis estruturas irregularesEm mais uma operação de demolição de construções irregulares em Fortaleza nesta terça, 9, seis estruturas foram removidas e houve identificação de 15 construções em uso de moradia nas regiões do Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará
Quatro estruturas irregulares consolidadas e duas edificações em construção foram removidas na manhã desta terça-feira, 9, na orla do litoral oeste de Fortaleza. As construções foram erguidas depois da primeira etapa da operação de demolição pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), em atendimento à solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE).
Reforma da Praça do Ferreira está 40% pronta e deve ser entregue em novembro; SAIBA
Durante a fiscalização, foram identificadas ainda 15 construções em uso como moradia, que não foram demolidas. A ação fez parte das intervenções para reordenamento urbano na Capital, abrangendo os bairros Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará, respectivamente.
Leia mais
Famílias que moram nas construções irregulares serão incluídas no programa locação social
Segundo a Agefis, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) dará continuidade às tratativas para garantir a inclusão das famílias no programa de locação social.
"A ação transcorreu de forma pacífica, sem registro de intercorrências", afirma a Agência.
A operação conta com apoio da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e Polícia Federal.