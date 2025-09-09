Santa Casa participará de mutirão de cirurgias

Ceará terá mutirão de cirurgias dia 20 de setembro; Santa Casa fará 70 procedimentosSanta Casa fará 70 procedimentos, sendo 50 gerais e 20 oftalmológicas
Há quase dois meses, a Prefeitura de Fortaleza passou a gerir a Santa Casa de Misericórdia. O Hospital, que estava com atendimento prejudicado, participará de mutirão de cirurgias no Estado, no dia 20 de setembro. Santa Casa fará 70 procedimentos, sendo 50 gerais e 20 oftalmológicas.
Informação foi repassada pela secretária da Saúde da Capital, Riane Azevedo, durante apresentação de informações sobre a reestruturação da unidade. Ela afirma que a Santa Casa será o maior prestador de serviço municipal durante o mutirão. Estimativa da Prefeitura é que sejam realizadas 350 cirurgias nas unidades municiáis.
Leia Mais | Prefeitura inicia ações para reabrir a Santa Casa de Fortaleza
"Vamos tirar diversos procedimentos cirurgias que estavam represados há anos e que iremos fazer agora, dando vazão e podendo olhar para o cidadão e cidadã de Fortaleza", afirmou o prefeito Evandro Leitão.
Desde o dia 15 de julho deste ano, a Prefeitura de Fortaleza iniciou um processo de intervenção na Santa Casa de Misericórdia, que conta com apoio do Governo do Ceará e Governo Federal.
