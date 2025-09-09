Santa Casa participará de mutirão de cirurgias

Há quase dois meses, a Prefeitura de Fortaleza passou a gerir a Santa Casa de Misericórdia. O Hospital, que estava com atendimento prejudicado, participará de mutirão de cirurgias no Estado, no dia 20 de setembro. Santa Casa fará 70 procedimentos, sendo 50 gerais e 20 oftalmológicas.

Informação foi repassada pela secretária da Saúde da Capital, Riane Azevedo, durante apresentação de informações sobre a reestruturação da unidade. Ela afirma que a Santa Casa será o maior prestador de serviço municipal durante o mutirão. Estimativa da Prefeitura é que sejam realizadas 350 cirurgias nas unidades municiáis.