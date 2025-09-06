Ceará prende 103% a mais em agosto

Polícia cumpre 70 mandados de prisão e bloqueia R$ 13 milhões em operação contra facção criminosa na sexta-feira, 5 / Crédito: Reprodução/ PC-CE

Entre janeiro e agosto de 2025, as Forças de Segurança do Ceará realizaram 561 capturas com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O número representa um crescimento de 103% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 277 prisões e apreensões.



Os dados foram divulgados neste sábado, 6, data em que é celebrado o Dia do Profissional de Inteligência. Para o coordenador da Coin, Nelson Pimentel, os resultados refletem investimentos do Governo do Estado na área. “A Inteligência da Segurança Pública está cada vez mais forte em busca da excelência em suas ações”, afirmou em material de divulgação da SSPDS.

O mês de agosto registrou o maior número de homicídios neste ano no Ceará. Dados da SSPDS divulgados na sexta-feira, 5, mostram que foram 281 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

Esse número representa um aumento de 10,62% em relação ao registrado em agosto de 2024, quando ocorreram 254 assassinatos. Somente em Fortaleza, foram 80 CVLIs, o que também fez de agosto o mês mais violento da Capital em 2025.