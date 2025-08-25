Encontro nacional da Polícia Civil debate tecnologia e modernização da segurança pública em Fortaleza

Cúpula das polícias civis discute tecnologia e inteligência em Fortaleza. / Crédito: Reprodução SSPDS

Fortaleza recebe, entre esta quarta-feira, 26, e sexta-feira, 29, o 4º Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil. O evento é organizado pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (Concpc) e reunirá representantes das polícias civis de todo o Brasil, além de instituições parceiras. A proposta do encontro é discutir e apresentar ferramentas inovadoras voltadas à modernização da segurança pública. Entre os temas centrais estão: acesso a banco de dados, uso de inteligência artificial em investigações, automação, sistema nacional de inteligência, equipamentos e ações operacionais, compartilhamento de códigos, compras coletivas, portal nacional de pessoas desaparecidas e cartas precatórias.

“As polícias civis de todo o País dialogam sobre novas tecnologias, estratégias e inovações no combate ao crime. É um momento para pensar soluções conjuntas e eficientes”, afirma Márcio Gutiérrez, presidente da Concpc e Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Rede tecnológica entre polícias civis

As tecnologias discutidas abrangem desde a área operacional — com programas informatizados capazes de cruzar dados complexos — até soluções para a gestão administrativa, voltadas a modernizar o trabalho das forças de segurança. O encontro contará com a participação do Ministério da Justiça, Concpc, Comitê Nacional de Chefes de Inteligência da Polícia Civil (CIPC), Comitê Nacional de Gestores de Tecnologia da Informação (CNGTI), além de gestores de tecnologia de entidades públicas e privadas.