Número de furtos na Expocrato 2025 reduz em mais 30%, aponta SSPDS

Imagem de apoio ilustrativo. 12 pessoas foram detidas e 13 celulares apreendidos / Crédito: divulgação/SSPDS

Segundo balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta segunda-feira, 21, a Expocrato 2025 registrou uma redução de 30,3% no número de ocorrências de furtos e crimes violentos contra o patrimônio (CVP). O trabalho dos agentes de segurança também resultou na detenção de 12 pessoas e na recuperação de 13 aparelhos celulares. CONFIRA| Com demanda acima da expectativa, Expocrato 2025 deve chegar a R$ 150 mi em negócios



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Expocrato é o maior evento de agropecuária do Norte e Nordeste, realizado anualmente no mês de julho, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, na cidade do Crato. Além da programação voltada ao agronegócio, o evento reúne shows musicais e atividades culturais e de lazer. Em 2025, as festividades ocorreram entre os dias 11 e 20 de julho. No comparativo com o ano anterior, os indicadores apontam queda significativa: em 2024, foram registradas 56 ocorrências de furto, enquanto em 2025 o número caiu para 39. Os casos de furto de celulares apresentaram redução de 31,82%, passando de 44 para 30 registros. Dos 13 celulares recuperados neste ano, cinco foram recuperdos no Centro de Controle Operacional (CCO), instalado dentro do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti. Além da recuperação de aparelhos, 12 pessoas — incluindo uma adolescente de 17 anos — foram detidas com o auxílio da tecnologia de reconhecimento facial, de revistas na entrada do evento e por meio da atuação das equipes de inteligência.

De acordo com o delegado Harley Filho, coordenador da Coordenadoria de Planejamento Operacional da SSPDS (Copol/SSPDS), “a tecnologia proporcionou identificar possíveis ações criminosas que estavam sendo realizadas, como furtos de celulares, sendo possível identificar e prender os suspeitos e restituir os objetos às vítimas”. Prisões realizadas No dia 12 de julho, dois homens foram presos: um, de 47 anos, por crime de trânsito e outro, de 40 anos, por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. No dia 15, um homem de 48 anos também foi detido pela mesma razão. No dia 16, um homem de 27 anos foi preso em flagrante por falsidade ideológica. Já no dia 17, três mulheres — de 20, 29 e 31 anos — e uma adolescente de 17 anos foram capturadas em flagrante por furto. No mesmo dia, um homem de 20 anos foi preso por homicídio e por portar documentação falsa.

Em 18 de julho, um homem de 43 anos foi preso por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele já possuía passagens por crimes contra a administração pública, roubo, ameaça e lesão corporal. Por fim, no dia 20, foram realizadas duas prisões: um homem de 23 anos foi detido por homicídio doloso, com antecedentes por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo; e outro, de 32 anos, foi autuado em flagrante por roubo qualificado. Planejamento e ações integradas de segurança A segurança da Expocrato 2025 foi garantida por uma operação integrada conduzida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS. Participaram da execução das ações a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A operação contou ainda com o suporte da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin), ambas da SSPDS.