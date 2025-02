SSPDS anuncia troca do comando-geral da Polícia Militar do Ceará

PMCE começa a lavrar TCO em ocorrências. Na manhã desta segunda-feira ocorreu uma simulação da nova modalidade, no Quartel do Comando Geral (QCG), na CISP / Crédito: FERNANDA BARROS

O coronel Sinval Sampaio é o novo comandante da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 3, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele assume o cargo no lugar do coronel Klênio Sávyo, que estava à frente da corporação desde janeiro de 2023.

Sinval Sampaio até então era comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM/Região Metropolitana de Fortaleza). Conforme divulgado pela SSPDS, o novo comandante-geral está na PM desde 1994, chegando ao cargo de coronel no ano passado.



Ele é bacharel em Segurança Pública pela Academia General Facó e bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, assim como tem especializações em Ciências Jurídicas (Universidade Cruzeiro do Sul) e em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (Universidade de São Paulo).



Ele também foi chefe da Assessoria de Inteligência (Asint) da PMCE, atuou na Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e integrou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do CPChoque e a antiga 1ª Companhia do 5º Batalhão (Aldeota).

“A SSPDS agradece ao coronel Klênio Sávyo pelo trabalho realizado, pela dedicação e empenho em prol dos policiais militares e da segurança da população, e deseja sucesso na missão ao novo comandante”, afirmou em nota a SSPDS.

Comandantes ficam em média dois anos no cargo A saída do coronel Klênio Sávyo do comando-geral da PM se dá após pouco mais de dois anos. Tem sido essa a média de permanência no cargo nos últimos anos. Antes de Klênio Sávyo, o comandante da PM, o coronel Márcio Oliveira, passou quase dois anos e três meses à frente da corporação.