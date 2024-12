Fortaleza tem novembro com menos homicídios desde 2009, aponta SSPDS

Homicídio registrado na noite do último dia 24 de novembro na rua Marcílio Dias, localizada no bairro Pirambu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No último mês de novembro, Fortaleza registrou 57 assassinatos, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 4, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foi o novembro com menos homicídios na Capital desde 2009, assim como foi o mês menos violento na cidade desde junho de 2023.

Na comparação com novembro de 2023, a redução foi de 27,8%, já que naquele mês houve 79 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) — a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidos de morte.



Em todo o Ceará, foram registrados 270 CVLIs em novembro. São 17 mortes a menos, ou uma redução de 5,9%, em relação a novembro do ano passado, quando 287 homicídios foram registrados.



Os CVLIs caíram também nos municípios que compõem a Região Metropolitana da Capital. No mês passado, 69 homicídios foram computados na região, 23,3% a menos que em novembro de 2023, quando 90 assassinatos ocorreram.

Entretanto, houve aumento no número de homicídios no Interior: 144 assassinatos foram registrados nos municípios interioranos em novembro passado, enquanto, no mesmo período de 2023, esse número havia sido de 118 — acréscimo de 22,03%.

Homicídios em 2024 superam total de 2023

Além disso, no acumulado do ano, o Ceará já registra mais homicídios em 2024 do que em todo o ano de 2023. Neste ano, de janeiro até novembro, 2.983 assassinatos foram registrados no Estado. Em todo o ano passado, ocorreram 2.970 CVLIs.

Na comparação com o período que vai de janeiro a novembro do ano passado, o aumento neste ano é de 10,31% — foram 2.704 crimes nesse período no Ceará em 2023.

A SSPDS, porém, destaca que, desde a chegada do secretário Roberto Sá, que assumiu a pasta em junho, há uma redução no número de CVLIs na comparação com o mesmo período do ano passado. “Durante os cinco primeiros meses do segundo semestre, o Ceará teve uma redução de 5,8% nas mortes violentas”, ressaltou a SSPDS. “Foram 1.269 registros entre julho e novembro de 2024, contra 1.317 registros, nos cinco primeiros meses do segundo semestre do ano passado”.