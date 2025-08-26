Pedreiro que levou oito tiros ao tentar socorrer baleados de chacina relata sequelas 10 anos depois

4º julgamento aconteceu no fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza / Crédito: Sara Parente/ TJCE

Entre os depoimentos registrados nessa segunda-feira, 25, durante o primeiro dia do 4º julgamento de policiais militares acusados de envolvimento na Chacina do Curió, estava previsto o de um pedreiro que tentou socorrer os baleados, mas foi perseguido e levou oito tiros. A vítima sobrevivente descreveu o que viveu no dia 11 de novembro de 2015, quando 11 pessoas foram mortas e sete saíram feridas. O julgamento ocorre no fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Sob os olhos atentos da defesa dos policiais militares acusados, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e de familiares das vítimas, o pedreiro descreveu que estava em casa e ouviu uma menina gritando que haviam baleado o irmão dela e resolveu ajudar. Ele relatou que tentou socorrer as vítimas em um veículo, mas foi perseguido e levou oito tiros, sendo três nas costas, quatro na perna esquerda e um na nuca. O núcleo que senta no banco dos réus é considerado o "núcleo da omissão", no desmembramento do processo. O MPCE entende como omissão, pois os agentes de segurança estavam de serviço no dia dos crimes e teriam se omitido dos deveres legais e não impediram a chacina. Leia Mais |Chacina do Curió: ex-PM é condenado nos EUA por mentir sobre participação no caso

Diante da ausência da interferência, os sete militares foram denunciados pelos 11 homicídios, todos duplamente qualificados e praticados por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, três homicídios tentados, duplamente qualificados e, também, cometidos por motivo torpe e com recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas; três crimes de tortura física; e um crime de tortura psicológica. Sobrevivente ficou 22 dias internado no IJF Foram 22 dias internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), sendo os dois primeiro em coma. Além da sequela emocional, de tudo o que viveu naquele dia, teve sua mobilidade prejudicada, o que é um dos principais requisitos na profissão de pedreiro. Mesmo com as dificuldades, ele segue na profissão. Sente dores e fraqueza nas pernas, o que faz rejeitar trabalhos que exigem maior desempenho físico, e evita alturas.