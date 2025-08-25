Mudança de facção motivou morte de casal no Papicu; mulher estava grávida

Criminosos da comunidade dos Índios, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza, entraram em guerra após parte deles deixar a facção GDE e aderir ao Comando Vermelho / Crédito: Reprodução/Google Street View

O duplo assassinato que vitimou um casal na manhã de sexta-feira, 22, na comunidade dos Índios, no bairro Papicu, em Fortaleza, foi motivado pela decisão de uma das vítimas de mudar de facção. É o que apontou a investigação da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda na sexta, quatro suspeitos do crime foram presos em estado de flagrante. Eles são apontados como integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).



Os filhos de Geane e Francisco Bruno estavam na casa no momento do crime. Os investigadores da 10ª DHPP ainda apuraram que, antes dos assassinatos, uma mulher foi até a residência do casal perguntar se Geane estava em casa.

Os policiais civis também obtiveram relatos de que alguns dos assassinos usavam balaclavas e portavam pistolas e granadas. Na ação, um dos suspeitos, Diogo Soares e Silva, o “DG”, teria sido baleado na própria mão, provavelmente, de maneira acidental, por um dos comparsas.

Diogo foi apontado como o novo “frente” da GDE na comunidade dos Índios, após Francisco Bruno “rasgar a camisa” da facção. Além de Diogo, foram presos: Antônio José Castro de Azevedo, o “Calango”, Luiz Caion Menezes Barbosa, e Maurício Ferreira Mendes, o “Baeco”.



Antônio José foi preso pela PC-CE na comunidade dos Barreiros, no bairro Cidade 2000. Luiz Caion foi preso pela Polícia Militar na comunidade do Buraco, no bairro Vicente Pinzón.

Já Maurício e Diogo foram presos, também por PMs, enquanto trafegavam em um carro na avenida dos Jangadeiros, nas proximidades do Campo do Terra e Mar. Nenhum deles confessou participação no crime.

Submetidos a audiência de custódia no sábado, 23, eles tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

