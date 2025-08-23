Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição no Vicente Pinzón

Imagem meramente ilustrativa. Equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o caso / Crédito: Samuel Setubal

Um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã deste sábado, 23, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A vítima não foi identificada formalmente e foi encontrada em uma via pública da região. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o corpo estava em uma área de matagal coberto por uma manta. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que vão auxiliar na apuração policial.