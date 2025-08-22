Casal é morto a tiros em comunidade do Papicu, em Fortaleza

Casal é morto a tiros em comunidade do Papicu, em FortalezaAté a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Foi, pelo menos, o quinto homicídio registrado neste mês no bairro Papicu
Um casal foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 22, na comunidade dos Índios, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram baleadas dentro de um imóvel e morreram no local.
Os nomes dos mortos não foram divulgados. A SSPDS informou apenas que o homem ainda não havia sido identificado formalmente e que a mulher tinha 42 anos.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.
Na noite de quinta-feira, 21, e na madrugada desta sexta, passaram a circular nas redes sociais mensagens afirmando que diversas comunidades do Papicu e do Vicente Pinzón que, antes, tinham a presença da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) passaram a ser controladas pelo Comando Vermelho (CV).
A comunidade dos Índios seria uma delas. Vídeos mostrando pichações que teriam sido feitas na comunidade dos Índios em alusão ao CV também viralizaram. Não há informações oficiais relacionando essas publicações ao duplo homicídio.
Cinco homicídios neste mês de agosto no Papicu
Com o duplo homicídio registrado nesta sexta na comunidade dos Índios, já são, pelo menos, cinco os homicídios registrados neste mês de agosto no Papicu, conforme levantamento do O POVO.
Na terça-feira, 19, passada, um homem foi morto na comunidade da Verdes Mares. Já em 12 de agosto, um homem foi morto na comunidade do Pau Fininho.
Por fim, em 7 de agosto, também no Pau Fininho, um homem foi morto e outros dois foram baleadas em duas ocorrências distintas.