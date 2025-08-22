Casal é morto a tiros em comunidade do Papicu, em Fortaleza

DHPP é responsável por investigar assassinatos consumados em Fortaleza e em mais oito cidades da Região Metropolitana / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um casal foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 22, na comunidade dos Índios, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram baleadas dentro de um imóvel e morreram no local.

Os nomes dos mortos não foram divulgados. A SSPDS informou apenas que o homem ainda não havia sido identificado formalmente e que a mulher tinha 42 anos.