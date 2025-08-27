Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa no Vicente Pinzón é atingida por incêndio

Casa no Vicente Pinzón é atingida por incêndio nesta quarta-feira

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) esteve no local e apagou as chamas. Imagens mostram galão de gasolina na calçada na residência
Tipo Notícia

Um incêndio foi registrado no início da manhã desta quarta-feira, 27, na Rua Dos Girassóis, no bairro Vicente Pinzón, de Fortaleza. De acordo com imagens recebidas pelo O POVO, é possível identificar um galão de gasolina na calçada da residência. Ainda conforme apuração do O POVO, granadas teriam sido acionadas na região durante a madrugada. 

Ninguém ficou ferido, de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) esteve no local e apagou as chamas. O POVO entrou em contato com o CBMCE por e-mail.

Ao O POVO a assessoria respondeu que “as informações sobre essa ocorrência ficam a cargo da SSPDS”.

Por nota, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda investiga as circunstâncias do incêndio, sem detalhar os danos e sem responder se há suspeitos identificados. 

Além disso, a Secretaria comunicou que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência.

Segundo a pasta, o caso está a cargo da delegacia do 9º Distrito Policial (9º DP), que realiza diligências para elucidar a ocorrência.

Veja as imagens do incêndio:

 

