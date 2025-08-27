Casa no Vicente Pinzón é atingida por incêndio

Incêndio foi registrado no início da manhã desta quarta-feira, 27, na Rua dos Girassóis, no bairro Vicente Pinzón, de Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Via WhatsApp O POVO

Um incêndio foi registrado no início da manhã desta quarta-feira, 27, na Rua Dos Girassóis, no bairro Vicente Pinzón, de Fortaleza. De acordo com imagens recebidas pelo O POVO, é possível identificar um galão de gasolina na calçada da residência. Ainda conforme apuração do O POVO, granadas teriam sido acionadas na região durante a madrugada. Ninguém ficou ferido, de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Por nota, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda investiga as circunstâncias do incêndio, sem detalhar os danos e sem responder se há suspeitos identificados. Além disso, a Secretaria comunicou que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência. Segundo a pasta, o caso está a cargo da delegacia do 9º Distrito Policial (9º DP), que realiza diligências para elucidar a ocorrência.

