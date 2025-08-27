Vicente Pinzón e Papicu: topografia prejudica capturas

Vista aérea do bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. / Crédito: FCO FONTENELE / O POVO

Uma das dificuldades enfrentadas pelas forças policiais do Ceará na atuação contra organizações criminosas nos bairros Papicu e Vicente Pinzón, em Fortaleza, é a topografia da área. Mesmo com muitos agentes de segurança acionados, a recorrência de crimes ainda é intensa na região, que tem registrado aumento dos casos de homicídios e violências, oriundos de um conflito entre facções criminosas rivais. "Como a área tem uma topografia um pouco mais complexa, mesmo com muito policial, há lugares que às vezes a Polícia está patrulhando um beco e tem alguns em outros becos. E como eles são da região, conhecem muito bem ali, muitos são moradores, acabam se utilizando desse conhecimento da região, de onde moram os seus inimigos, das pessoas que eles querem atacar...", detalha o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, durante o evento "Vozes que Inspiram", na manhã desta quarta-feira, 27, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Leia Mais | Casa no Vicente Pinzón é atingida por incêndio nesta quarta-feira, 27 Roberto Sá disse ainda que há complexidade também para a circulação de viaturas entre os becos e vielas. "Mas muitos são inclusive presos em ato contínuo logo após (o crime), o que nos leva a ficar refletindo como a pessoa fez sabendo que tem tanto policial e que vai ser preso", destacou. Ele frisa que as investigações e prisões, que teriam média de 100 registros por dia, continuarão. "Houve um aumento de prisão desses membros de Orcrim (organização criminosa) de 52% nos primeiros sete meses, comparado ao mesmo período do ano passado. Só no mês de julho que a gente contabilizou, foi um aumento de 90%", destacou o secretário. SSPDS: demanda por sistema penitenciário maior no Ceará Para o titular da SSPDS, "a Polícia está prendendo tanta gente que não tem lugar para botar preso". "O Brasil precisa construir mais penitenciárias, porque temos que reconhecer que há muita gente cometendo crime. E pessoas que cometem crimes violentos têm que ficar presas, têm que ficar segregadas da sociedade".