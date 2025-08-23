Caminhão furtado é recuperado após suspeitos fugirem e perderem controle do veículo em Fortaleza

Caminhão furtado é recuperado após suspeitos fugirem e perderem controle do veículo em FortalezaSuspeitos desobedeceram ordem de parada da PMCE após informações de que o veículo tinha queixa de furto. O caso aconteceu neste sábado, 23, no bairro Jardim das Oliveiras
Um caminhão furtado foi recuperado na manhã deste sábado, 23, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Na ocorrência, dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos do crime pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).
As diligências foram iniciadas após uma equipe da PM ser acionada para verificar a presença de um caminhão com registro de furto, que estaria circulando na região.
Conforme informações policiais, os suspeitos não obedeceram ordem de parada e fugiram ao tentarem ser abordados pelos agentes e foi iniciado um acompanhamento do veículo.
Após o condutor perder o controle, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Foram detidos dois homens, um de 27 e outro de 18 anos.
O mais jovem possui passagens por uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de atos infracionais, quando adolescente, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas.
Um adolescente de 16 anos, com antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de porte ilegal de arma, foi apreendido. Durante a ocorrência, dois homens ficaram lesionados e foram encaminhados para uma unidade hospitalar.
O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por atos infracionais análogos a receptação e direção perigosa.
Os adultos foram autuados por corrupção de menores, receptação e direção perigosa. Ambos permanecem à disposição da Justiça.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).