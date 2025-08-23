Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhão furtado é recuperado após suspeitos fugirem e perderem controle do veículo em Fortaleza

Suspeitos desobedeceram ordem de parada da PMCE após informações de que o veículo tinha queixa de furto. O caso aconteceu neste sábado, 23, no bairro Jardim das Oliveiras
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um caminhão furtado foi recuperado na manhã deste sábado, 23, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Na ocorrência, dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos do crime pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). 

As diligências foram iniciadas após uma equipe da PM ser acionada para verificar a presença de um caminhão com registro de furto, que estaria circulando na região.

Conforme informações policiais, os suspeitos não obedeceram ordem de parada e fugiram ao tentarem ser abordados pelos agentes e foi iniciado um acompanhamento do veículo.

Após o condutor perder o controle, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Foram detidos dois homens, um de 27 e outro de 18 anos.

O mais jovem possui passagens por uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de atos infracionais, quando adolescente, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas.

Um adolescente de 16 anos, com antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de porte ilegal de arma, foi apreendido. Durante a ocorrência, dois homens ficaram lesionados e foram encaminhados para uma unidade hospitalar.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por atos infracionais análogos a receptação e direção perigosa.

Os adultos foram autuados por corrupção de menores, receptação e direção perigosa. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

