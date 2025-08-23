Caminhão furtado é recuperado após suspeitos fugirem e perderem controle do veículo em Fortaleza

Caminhão furtado é recuperado em Fortaleza; três suspeitos são capturados / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um caminhão furtado foi recuperado na manhã deste sábado, 23, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Na ocorrência, dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos do crime pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp As diligências foram iniciadas após uma equipe da PM ser acionada para verificar a presença de um caminhão com registro de furto, que estaria circulando na região.

Leia Mais | Mais de 100 kg de maconha são encontrados dentro de carro com castanhas em Santa Quitéria Conforme informações policiais, os suspeitos não obedeceram ordem de parada e fugiram ao tentarem ser abordados pelos agentes e foi iniciado um acompanhamento do veículo. Após o condutor perder o controle, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Foram detidos dois homens, um de 27 e outro de 18 anos. O mais jovem possui passagens por uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de atos infracionais, quando adolescente, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas.