Suspeito de extorquir comerciantes e matar homem na Messejana é preso

Suspeito de extorquir comerciantes e matar homem na Messejana é presoLucas Mendonça Pacheco é apontado como membro do Comando Vermelho, que cobraria taxas de ambulantes que trabalham no entorno do Terminal da Messejana
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu na última quarta-feira, 20, um homem suspeito de extorquir comerciantes que trabalham no entorno do Terminal da Messejana, em Fortaleza. Lucas Mendonça Pacheco, de 30 anos, ainda é apontado como o autor do homicídio que vitimou Iury Barboza da Silva, de 27 anos, crime ocorrido em 26 de junho deste ano em uma praça localizada ao lado do próprio Terminal da Messejana.
As investigações da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluíram que Lucas é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Os policiais apuraram que Lucas era responsável por recolher uma “taxa” cobrada pela facção dos comerciantes que trabalham em “barraquinhas” de lanches, pratinhos e churrasquinhos, além de ambulantes que circulam vendendo mercadorias a pé.
Uma testemunha ouvida pelos investigadores disse que Lucas exerce a função de “correria” na facção, “sendo responsável por se expor no terminal, vendendo drogas, controlando o espaço e, eventualmente, executando homicídios determinados pela facção”.
Ele também foi reconhecido como o autor dos disparos que vitimaram Iury. Com relação a esse crime, o DHPP apurou que, antes da execução, a vítima havia discutido com um homem que havia abordado comerciantes na Praça Carlos Pompeu Costa Lima Gurgel.
Esse homem com quem Iury discutiu teria abordado as vendedoras fazendo menção, justamente, aos “pedágios” e é investigado como possível mandante da execução. Essa discussão ocorreu por volta das 11h35min, conforme flagrado por câmeras de vigilância
Às 11h39min, Iury foi visto deixando o local e entrando no Vapt-Vupt. Ele retornou à praça às 11h45min e, às 11h52min, foi surpreendido pelo executor. As imagens mostram que o assassino chegou ao local em uma bicicleta e efetuou os disparos pelas costas da vítima, sem sequer falar nada. Em seguida, o homicida fugiu.
Confira o vídeo:
Antes de ser morto, Iury chegou a enviar um áudio a um amigo descrevendo a discussão. Ele também disse que, após a discussão, viu uma pessoa tirando uma foto dele.
“Aí o cara chegou tipo amedrontando o cidadão, dizendo que, se não parasse de confusão, ia chegar uma pessoa, ia botar tipo as coisas no eixo, entendeu?”, disse Iury no áudio. “la cobrar, mano, tá entendendo? Das pessoas... pedágio, tá entendendo?”.
Iury havia ido a uma entrevista de emprego no Vapt-Vupt localizado ao lado do Terminal da Messejana. Ele deixou um filho de dois anos.
Lucas foi autuado pelos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, já que, com ele, no momento da prisão, foram encontradas trouxinhas de cocaína. Em audiência de custódia realizada nessa quinta-feira, 21, ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.