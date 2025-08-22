Suspeito de extorquir comerciantes e matar homem na Messejana é preso

Câmeras de vigilância permitiram policiais civis identificarem a dinâmica do assassinato que vitimou Iury Barboza da Silva, em 26 de junho, na Praça Carlos Pompeu Costa Lima Gurgel. / Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu na última quarta-feira, 20, um homem suspeito de extorquir comerciantes que trabalham no entorno do Terminal da Messejana, em Fortaleza. Lucas Mendonça Pacheco, de 30 anos, ainda é apontado como o autor do homicídio que vitimou Iury Barboza da Silva, de 27 anos, crime ocorrido em 26 de junho deste ano em uma praça localizada ao lado do próprio Terminal da Messejana.

As investigações da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluíram que Lucas é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Esse homem com quem Iury discutiu teria abordado as vendedoras fazendo menção, justamente, aos “pedágios” e é investigado como possível mandante da execução. Essa discussão ocorreu por volta das 11h35min, conforme flagrado por câmeras de vigilância

Às 11h39min, Iury foi visto deixando o local e entrando no Vapt-Vupt. Ele retornou à praça às 11h45min e, às 11h52min, foi surpreendido pelo executor. As imagens mostram que o assassino chegou ao local em uma bicicleta e efetuou os disparos pelas costas da vítima, sem sequer falar nada. Em seguida, o homicida fugiu. Confira o vídeo:

Antes de ser morto, Iury chegou a enviar um áudio a um amigo descrevendo a discussão. Ele também disse que, após a discussão, viu uma pessoa tirando uma foto dele. “Aí o cara chegou tipo amedrontando o cidadão, dizendo que, se não parasse de confusão, ia chegar uma pessoa, ia botar tipo as coisas no eixo, entendeu?”, disse Iury no áudio. “la cobrar, mano, tá entendendo? Das pessoas... pedágio, tá entendendo?”.

Iury havia ido a uma entrevista de emprego no Vapt-Vupt localizado ao lado do Terminal da Messejana. Ele deixou um filho de dois anos.

