Mais de 100 kg de maconha são encontrados dentro de carro com castanhas em Santa Quitéria

Produtos foram utilizados para disfarçar o cheiro do material ilícito. Dois suspeitos de transportar a droga foram presos pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual

O material foi encontrado após a Polícia Militar do Ceará (PMCE) receber informações sobre a ocorrência de transporte de entorpecentes entre Canindé e Santa Quitéria. Em um trecho do percurso, os agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) abordaram dois carros que viajavam em comboio.

Mais de 100 kg de maconha foram encontrados dentro de um carro que transportava castanhas no município de Santa Quitéria , a 223,46 quilômetros de Fortaleza , na madrugada deste sábado, 23. O POVO apurou que os produtos foram utilizados para disfarçar o cheiro da droga no veículo. Dois homens foram presos.

Após os veículos serem abordados, foram encontrados o total de 113 kg de maconha embaixo de castanhas em um dos carros. O outro estava sendo utilizado como escolta. No local, dois que transportavam a droga foram presos por associação ao tráfico de drogas.

Os dois suspeitos, a droga apreendida e os veículos foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi lavrado o inquérito pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

De acordo com a PMCE, os homens, sendo um de 42 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e o segundo de 39 anos, foram colocados à disposição da Justiça e as investigações sobre a ocorrência devem ser investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.

