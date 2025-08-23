Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 100 kg de maconha são encontrados dentro de carro com castanhas em Santa Quitéria

Produtos foram utilizados para disfarçar o cheiro do material ilícito. Dois suspeitos de transportar a droga foram presos pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual
Mirla Nobre
Mirla Nobre
Mais de 100 kg de maconha foram encontrados dentro de um carro que transportava castanhas no município de Santa Quitéria, a 223,46 quilômetros de Fortaleza, na madrugada deste sábado, 23. O POVO apurou que os produtos foram utilizados para disfarçar o cheiro da droga no veículo. Dois homens foram presos.

O material foi encontrado após a Polícia Militar do Ceará (PMCE) receber informações sobre a ocorrência de transporte de entorpecentes entre Canindé e Santa Quitéria. Em um trecho do percurso, os agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) abordaram dois carros que viajavam em comboio.

Após os veículos serem abordados, foram encontrados o total de 113 kg de maconha embaixo de castanhas em um dos carros. O outro estava sendo utilizado como escolta. No local, dois que transportavam a droga foram presos por associação ao tráfico de drogas.

Os dois suspeitos, a droga apreendida e os veículos foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi lavrado o inquérito pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

De acordo com a PMCE, os homens, sendo um de 42 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e o segundo de 39 anos, foram colocados à disposição da Justiça e as investigações sobre a ocorrência devem ser investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.

