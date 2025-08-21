Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Entorpecente foi encontrado dentro da bagagem de mão do suspeito durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF), nessa quarta-feira, 20
Um passageiro foi preso com 13,3 quilos de cocaína, no Aeroporto de Fortaleza, nessa quarta-feira, 20, durante fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF) em um voo. O entorpecente foi encontrado dentro da bagagem de mão, onde o suspeito afirmou ter pego a mala por engano.

A apreensão da droga aconteceu após os policiais identificarem o passageiro em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a presença dos agentes. No local, ele foi selecionado para uma entrevista com os policiais federais.

Conforme a PF, o homem disse estar vindo de Brasília, no entanto, sua passagem indicava embarque em Rio Branco, com conexão na Capital Federal. O suspeito afirmou que estaria viajando a passeio e que estava em Rio Branco há quatro dias.

Leia Mais | Lances de um flagrante: como investigação interceptou 487 kg de cocaína no Mucuripe

Ainda segundo os policiais federais, ele não soube informar o valor da passagem, alegando que ela foi adquirida por um familiar. Durante a inspeção da bagagem do passageiro, os agentes encontraram diversos tabletes com substância semelhante à cocaína.

No local, o material foi submetido a teste preliminar, que indicou resultado positivo do entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 13,3 quilos da droga. O suspeito ainda teria alegado que a mala não lhe pertencia e que teria pego por engano dentro da aeronave.

O passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, na Capital, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico interestadual de entorpecentes, tipificados nos artigos 33 e 40, da Lei nº 11.343/2006.

