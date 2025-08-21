Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Passageiro foi preso após policiais encontrarem cocaína dentro de bagagem no Aeroporto de Fortaleza / Crédito: Divulgação/PF

Um passageiro foi preso com 13,3 quilos de cocaína, no Aeroporto de Fortaleza, nessa quarta-feira, 20, durante fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF) em um voo. O entorpecente foi encontrado dentro da bagagem de mão, onde o suspeito afirmou ter pego a mala por engano. A apreensão da droga aconteceu após os policiais identificarem o passageiro em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a presença dos agentes. No local, ele foi selecionado para uma entrevista com os policiais federais.