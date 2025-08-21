Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína no Aeroporto de FortalezaEntorpecente foi encontrado dentro da bagagem de mão do suspeito durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF), nessa quarta-feira, 20
Um passageiro foi preso com 13,3 quilos de cocaína, no Aeroporto de Fortaleza, nessa quarta-feira, 20, durante fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF) em um voo. O entorpecente foi encontrado dentro da bagagem de mão, onde o suspeito afirmou ter pego a mala por engano.
A apreensão da droga aconteceu após os policiais identificarem o passageiro em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a presença dos agentes. No local, ele foi selecionado para uma entrevista com os policiais federais.
Conforme a PF, o homem disse estar vindo de Brasília, no entanto, sua passagem indicava embarque em Rio Branco, com conexão na Capital Federal. O suspeito afirmou que estaria viajando a passeio e que estava em Rio Branco há quatro dias.
Ainda segundo os policiais federais, ele não soube informar o valor da passagem, alegando que ela foi adquirida por um familiar. Durante a inspeção da bagagem do passageiro, os agentes encontraram diversos tabletes com substância semelhante à cocaína.
No local, o material foi submetido a teste preliminar, que indicou resultado positivo do entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 13,3 quilos da droga. O suspeito ainda teria alegado que a mala não lhe pertencia e que teria pego por engano dentro da aeronave.
O passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, na Capital, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico interestadual de entorpecentes, tipificados nos artigos 33 e 40, da Lei nº 11.343/2006.