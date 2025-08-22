Saiba quais os 20 trechos de praia próprios para banho em Fortaleza

Saiba quais os 20 trechos de praia próprios para banho em FortalezaDentre 33 pontos monitorados, a capital cearense tem 20 trechos de praia próprios para banho
Fortaleza tem 20 trechos de praia próprios para banho, dentre os 33 pontos de mar monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), de acordo com o boletim semanal de balneabilidade divulgado pelo órgão.
Nas praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, todos os 13 trechos analisados que compõem o setor Leste da Cidade, apresentaram condições adequadas para banho.
Já no setor Centro, compreendido pelas praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, cinco pontos foram classificados como próprios.
Nas praias da Colônia, Pirambu e Barra do Ceará (setor Oeste), apenas dois trechos de mar estão recomendados para banho.
Conforme a Semace, o monitoramento realizado pela equipe técnica, visa garantir a preservação ambiental e proporcionar segurança aos frequentadores das praias de Fortaleza.
A análise publicada assegura a qualidade da água e a segurança dos banhistas, seguindo os critérios estabelecidos pela legislação ambiental vigente.
Confira os trechos próprios para banho na Capital:
Leste
- P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
- P. do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
- P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
- P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
- P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
- P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
- P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
- P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
- P. do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
- P. do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
- P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
- P. da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
- P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
Centro
- P. do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.
- P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
- P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.
- P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
- P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
Oeste
- P. do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
- P. Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).
Veja os trechos impróprios:
Centro
- Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.
- Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.
- Praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.
Oeste
- Praia da Leste Oeste, próximo à Igreja de Santa Edwiges.
- Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
- Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge.
- Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde.
- Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Bom Jesus.
- Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.
- Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.
