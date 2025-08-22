Saiba quais os 20 trechos de praia próprios para banho em Fortaleza

20 dos 33 pontos monitorados nas praias de Fortaleza estão próprios para banho / Crédito: FÁBIO LIMA

Fortaleza tem 20 trechos de praia próprios para banho, dentre os 33 pontos de mar monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), de acordo com o boletim semanal de balneabilidade divulgado pelo órgão. LEIA MAIS | Litoral Leste x Litoral Oeste: 4 praias para conhecer no Ceará



Conforme a Semace, o monitoramento realizado pela equipe técnica, visa garantir a preservação ambiental e proporcionar segurança aos frequentadores das praias de Fortaleza. A análise publicada assegura a qualidade da água e a segurança dos banhistas, seguindo os critérios estabelecidos pela legislação ambiental vigente. Confira os trechos próprios para banho na Capital: Leste

P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.



P. do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.



P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.



P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.



P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.



P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.



P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.



P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.



P. do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.



P. do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.



P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.



P. da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.



P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba. Centro P. do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.



P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.



P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.



P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.



P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior Oeste P. do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.



P. Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta). Veja os trechos impróprios:

Centro