Plano População de Rua do Ceará: veja quais projetos de lei deverão ser elaborados

Foto de apoio ilustrativo: Plano Estadual cria meta de quatro anos à assistência da população cearense em situação de rua / Crédito: FÁBIO LIMA

O Plano Estadual para população em situação de rua, lançado na terça-feira, 19, sugeriu a elaboração de cinco minutas de projetos de leis voltados à causa. As áreas passam pela esfera da empregabilidade e habitação. Essas metas têm prazo de implementação até 2028. Fortaleza tem o maior número de famílias em situação de rua do Nordeste; VEJA

Os trabalhadores especificados atuam na guarda municipal, como agentes de trânsito e policiais militares, e penais. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) deve ser a responsável. Ainda será montada uma comissão para recebimento de demandas e acompanhamento das situações de violação pela Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih). O texto também sugere a elaboração de dois editais, voltados à cultura e arte, que tenha ação que favoreça a pessoa em situação de rua, contando com o apoio da Secretaria da Cultura (Secult).