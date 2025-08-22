AMC intensifica Operação Lei Seca nos bairros Meireles e Varjota

AMC intensifica Operação Lei Seca nos bairros Meireles e VarjotaAção visa reduzir riscos de acidentes e coibir a combinação perigosa entre álcool e direção
A Operação Lei Seca será intensificada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em Fortaleza, especialmente aos fins de semana. Neste sábado e domingo, 23 e 24 de agosto, atuação será a partir das 19h, em áreas dos bairros Meireles e Varjota, em Fortaleza.
De acordo com a AMC, a ação visa reduzir riscos de acidentes e coibir a combinação perigosa entre álcool e direção, por isso a intensificação da operação ocorrerá em um dos polos gastronômicos mais movimentados da cidade.
A medida busca aumentar a eficácia na identificação de motoristas sob efeito de álcool.
Para isso, haverá fiscalização itinerante, com agentes circulando em viaturas e oferecendo o etilômetro.
A operação atende à diretriz da Lei Seca, em vigor desde 2008 e atualizada pela Lei nº 13.281/2016, que determina tolerância zero para o consumo de álcool por condutores de veículos automotores.
Em caso de infração gravíssima, o motorista pode ser punido das seguintes formas:
- Aplicação de multa multiplicada por 10 (R$ 2.934,70);
- Sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação;
- Suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
O consumo de álcool é constatado por meio do teste do bafômetro. Se o condutor recusar o teste de alcoolemia, são aplicadas as mesmas sanções.
Em todas estas situações, o motorista pode ter o veículo retido para apresentação de outro condutor habilitado e, caso contrário, poderá ter o veículo removido.