AMC intensifica Operação Lei Seca nos bairros Meireles e Varjota

Ação visa reduzir riscos de acidentes e coibir a combinação perigosa entre álcool e direção

A Operação Lei Seca será intensificada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em Fortaleza, especialmente aos fins de semana. Neste sábado e domingo, 23 e 24 de agosto, atuação será a partir das 19h, em áreas dos bairros Meireles e Varjota, em Fortaleza .

De acordo com a AMC, a ação visa reduzir riscos de acidentes e coibir a combinação perigosa entre álcool e direção, por isso a intensificação da operação ocorrerá em um dos polos gastronômicos mais movimentados da cidade.



A medida busca aumentar a eficácia na identificação de motoristas sob efeito de álcool.

Para isso, haverá fiscalização itinerante, com agentes circulando em viaturas e oferecendo o etilômetro.

