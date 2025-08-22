Ceará tem 88% dos domicílios abastecidos diariamente por rede geral de água em 2024

Ceará tem 88% dos domicílios abastecidos diariamente por rede geral de água em 2024Índice é o segundo maior do Nordeste, ficando atrás apenas do Piauí, que tem 89,1%
Em 2024, um total de 88% dos domicílios do Ceará tinham a rede geral como principal forma de abastecimento de água, considerando apenas aqueles com disponibilidade diária. Percentual é o segundo maior do Nordeste, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dado, divulgado nesta sexta-feira, 22, consta na PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores (2024), pesquisa feita pelo órgão e que analisa serviços básicos ofertados à população.
A rede geral corresponde ao sistema de infraestrutura pública que é responsável por conduzir água potável até os pontos de consumo, fazendo o trabalho de captação, tratamento e distribuição.
Quem não tem acesso a esse tipo de abastecimento busca o fornecimento por outros meios, entre eles: poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba, fonte ou nascente.
De acordo com o levantamento, no entanto, entre 2016 e 2024 houve a expansão de 0,5 ponto percentual de domicílios que possuíam a rede geral como o principal meio de abastecimento de água no Brasil.
Já no comparativo das regiões do Nordeste, Piauí aparece com o maior índice de residências que têm disponibilidade diária a esse tipo de serviço, chegando a 89,1%. O Ceará surge em segundo lugar, com 88%, seguido por Paraíba (79,9%), Maranhão (79,3%), Bahia (74,2%) e Alagoas (71,8%).
Estados do Nordeste com o maior número de casas com acesso diário a rede de água
- Piauí: 89,1%
- Ceará: 88%
- Paraíba: 79,9%
- Maranhão: 79,3%
- Bahia: 74,2%
- Alagoas: 71,8%
- Sergipe: 70,6%
- Rio Grande do Norte: 66,4%
- Pernambuco: 44,3%
Esgotamento sanitário
A PNAD também traz dados sobre esgotamento sanitário, mostrando que de 2019 a 2024 houve uma expansão de 2,3 pontos percentuais da proporção de domicílios com acesso à rede geral ou fossa séptica ligada à rede de esgoto no Brasil, com índice passando de 68,1% para 70,4%.
No levantamento feito pelo IBGE o Ceará aparece com 54,8% de seus domicílios com acesso a esse tipo de serviço. Percentual é menor do que o registrado em 2023, de 56,5%.
Em relação ao Nordeste, Pernambuco é o estado da região que tem mais residências do tipo, com 60,8%. Em seguida ficam: Bahia (60%), Sergipe (56,9%), Paraíba (55,5%), Ceará (54,8%), Rio Grande do Norte (44,1%), Alagoas (41,9%), Maranhão (30,3%) e Piauí (13,5%).
Procurada pelo O POVO, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) destacou em nota que "considera seus dados internos de operação nos 82 municípios em que atua prestando serviço de esgotamento sanitário no Estado". Considerando o acompanhamento nessas cidades, a instituição aponta que a cobertura da rede de esgoto avançou de 46% em 2023 para 50,96% em junho de 2025.
"Em Fortaleza, o índice atual de cobertura é de 73,33%. Apenas no primeiro semestre de 2025 o percentual saltou de 71,91% em janeiro para 73,33% em junho, demonstrando o ritmo acelerado das obras e investimentos realizados na Capital", frisa.
Companhia destacou ainda que em 2024 investiu R$ 303,7 milhões no avanço do esgotamento sanitário em todo o Estado, frisando que tem realizado ações estratégicas como: assinatura da Parceria Público-Privada (PPP) com a Ambiental Ceará, Projeto Esgotamento Legal e a assinatura de contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).