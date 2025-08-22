Ceará tem 88% dos domicílios abastecidos diariamente por rede geral de água em 2024

Acesso a água potável / Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em 2024, um total de 88% dos domicílios do Ceará tinham a rede geral como principal forma de abastecimento de água, considerando apenas aqueles com disponibilidade diária. Percentual é o segundo maior do Nordeste, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dado, divulgado nesta sexta-feira, 22, consta na PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores (2024), pesquisa feita pelo órgão e que analisa serviços básicos ofertados à população.

A rede geral corresponde ao sistema de infraestrutura pública que é responsável por conduzir água potável até os pontos de consumo, fazendo o trabalho de captação, tratamento e distribuição. Quem não tem acesso a esse tipo de abastecimento busca o fornecimento por outros meios, entre eles: poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba, fonte ou nascente. De acordo com o levantamento, no entanto, entre 2016 e 2024 houve a expansão de 0,5 ponto percentual de domicílios que possuíam a rede geral como o principal meio de abastecimento de água no Brasil.

Já no comparativo das regiões do Nordeste, Piauí aparece com o maior índice de residências que têm disponibilidade diária a esse tipo de serviço, chegando a 89,1%. O Ceará surge em segundo lugar, com 88%, seguido por Paraíba (79,9%), Maranhão (79,3%), Bahia (74,2%) e Alagoas (71,8%). Estados do Nordeste com o maior número de casas com acesso diário a rede de água Piauí: 89,1%



Ceará: 88%

Paraíba: 79,9%

Maranhão: 79,3%

Bahia: 74,2%

Alagoas: 71,8%

Sergipe: 70,6%



Rio Grande do Norte: 66,4%



Pernambuco: 44,3%

Esgotamento sanitário

A PNAD também traz dados sobre esgotamento sanitário, mostrando que de 2019 a 2024 houve uma expansão de 2,3 pontos percentuais da proporção de domicílios com acesso à rede geral ou fossa séptica ligada à rede de esgoto no Brasil, com índice passando de 68,1% para 70,4%.