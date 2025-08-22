Avenida do Aeroporto tem redução do limite de velocidade

Avenida Carlos Jereissati / Crédito: Júlio Caesar

Após aumento de acidentes, avenida Carlos Jereissati (CE-401), em Fortaleza, conhecida como Avenida do Aeroporto, passa a ser de 60 km/h. A mudança - antes, o limite máximo era de 80km/h - foi anunciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Em entrevista à rádio O POVO CBN, na segunda-feira, 18, o diretor de Trânsito e Fiscalização do Detran, Júlio Cavalcante, afirmou que estudos revelaram que o número de sinistros registrados na via aumentou.