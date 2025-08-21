Centro de Educação Infantil com 230 vagas é inaugurado no Jangurussu

Creche José Euclides Ferreira Gomes é inaugurada no Jangurussu / Crédito: FÁBIO LIMA

As crianças na região do grande Jangurussu, em Fortaleza, terão um novo local para estudar. Inaugurado nesta quinta-feira, 21, o Centro de Educação Infantil José Euclides Ferreira Gomes deverá atender 230 pequenos de seis meses a cinco anos de idade, com aulas do berçário ao infantil V. LEIA TAMBÉM: Residencial é entregue para famílias ex-assentadas em Fortaleza

A unidade é localizada dentro do residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, e dispõe de berçário, parquinho, refeitório, entre outros espaços para o cuidados com os alunos. Além de uma melhor educação para os pequenos, o CEI também objetiva auxiliar na rotina de pais e mães, que poderão seguir para o trabalho e outros afazeres seguros de que o filho está na escola. "É muito bom [ter a vaga na creche] porque eu vou conseguir sair, mas sabendo que meu filho está sendo acolhido e com pessoas capacitadas para cuidar dele. É um alívio no coração", comemora a responsável, que recém matriculou o filho Theo, de 9 meses, no CEI José Euclides. A unidade surge em um cenário de alta demanda pelos equipamentos na Cidade. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, cinco mil crianças em idade de educação infantil estão sem vagas em creches na Capital.

Nessa fila está Kalel Ramilo, 2, filho de Antônia Pereira, 27. O jovem foi uma das crianças que não conseguiram vagas no CEI, e agora aguardam por uma segunda chamada para complemento das turmas. “Vai fazer quatro meses que procuro. Como aqui ia ser inaugurado agora eu vim para ver se ele entra. Na secretaria falaram que ele pode entrar agora, porque ainda tem duas salas disponíveis para a série dele, que ele vai fazer o infantil I”, conta Antônia. A questão é um problema em todo o Estado, evidenciado por levantamento da Organização Não Governamental Todos Pela Educação, divulgado no 11 de agosto passado. Ao todo, 110 mil crianças de 0 a 3 anos (23% do total no Ceará) não estavam matriculadas na escola durante 2024. O número cai para 3,7% na faixa etária de pré-escola, entre 4 e 5 anos.