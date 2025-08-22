Suspeito morre durante tentativa de assalto a policial militar em Fortaleza

Suspeito morre durante tentativa de assalto a policial militar em FortalezaComparsa do suspeito morto na ação sofreu tentativa de linchamento após o crime
Um homem morreu ao tentar roubar a arma de um policial militar de folga, na tarde dessa quinta-feira, 21, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O suspeito foi atingido pelo militar, que reagiu à ação.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o agente de segurança pública foi abordado e rendido por dois homens em uma motocicleta, sendo agredido com uma coronhada na cabeça. A dupla teria tentado subtrair a arma de fogo do policial.
Mesmo ferido, o agente reagiu e, após luta corporal e disparos, conseguiu balear um dos suspeitos. O comparsa, um homem de 23 anos, foi contido por moradores, sofreu lesões e permanece internado sob escolta policial.
Segundo a PMCE, o autuado já responde por tráfico de drogas e tem três registros por receptação.
O policial sofreu um ferimento na cabeça, mas recebeu atendimento médico e passa bem.
Segundo a PMCE, no local, agentes apreenderam um revólver calibre 38, com munições deflagradas, usado pelos suspeitos.
O caso foi apresentado no 10º Distrito Policial (10º DP), responsável pela investigação. Após o crime, o policial militar esteve presente e prestou esclarecimentos.