Suspeito morre durante tentativa de assalto a policial militar em Fortaleza

Um homem morreu e outro sofreu tentativa de linchamento, após tentar roubar a arma de um policial militar de folga / Crédito: Reprodução

Um homem morreu ao tentar roubar a arma de um policial militar de folga, na tarde dessa quinta-feira, 21, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O suspeito foi atingido pelo militar, que reagiu à ação. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o agente de segurança pública foi abordado e rendido por dois homens em uma motocicleta, sendo agredido com uma coronhada na cabeça. A dupla teria tentado subtrair a arma de fogo do policial.