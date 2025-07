Estátua de Nossa Senhora de Nazaré, no Montese, será reinaugurada em agosto

Reconstrução da nova estátua Nossa Senhora de Nazaré / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Montese, em Fortaleza, será reinaugurada no próximo mês de agosto. O monumento retorna cerca de dez meses após o desabamento da antiga estátua, ocorrido em outubro do ano passado na praça Padre Elvis Marcelino. LEIA TAMBÉM | Prefeitura de Fortaleza anuncia reabertura de 20 leitos na Santa Casa

A informação foi confirmada pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor) durante a manhã desta segunda-feira, 28, após a instalação da nova imagem no mesmo local da antiga estátua. Assim como a anterior, a nova peça é feita de fibra, mas conta com reforço na estrutura interna de ferro, alvenaria e concreto, para obter maior resistência. Confeccionada em ateliê artístico do município de Juazeiro do Norte, distante 527 quilômetros de Fortaleza, o monumento é dois metros menor do que o anterior, a fim de garantir maior estabilidade. A firmeza da imagem era um problema fortemente reclamado por moradores da região, que à época do desabamento, relataram ao O POVO que a estátua costumava "balançar" durante períodos de grandes ventanias. O retorno da imagem tem sido comemorado pelos fiéis da santa, que mesmo antes da inauguração, já voltam a utilizar o local para culto, homenagens e agradecimentos à Nossa Senhora de Nazaré.

“A gente já vê que todo mundo que passa aqui já faz sua oração. Quem está indo para o trabalho. Eu que fico 4 horas da manhã rezando ali, vejo as pessoas que se baixam, se ajoelham, pedem proteção para o trabalho. Ela não estava aqui, mas agora graças a Deus que ela veio”, conta Socorro Santos, 64, moradora do entorno da praça. A imagem também deve voltar a ser ponto fixo de eventos da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré, situada em frente à Elvis Marcelino. Entre as ações previstas está a realização de grupos de oração aos pés da santa, a fim de alcançar a população que circula pelo logradouro. “A gente tem uma iniciativa que é o ‘Terço nas Praças’, que a gente pretende começar também aqui para valorizar esse gesto da administração municipal em relação à nossa comunidade paroquial”, conta o padre Paulo Rocha, pároco da igreja matriz do bairro.

Praça Elvis Marcelino também passará por reforma Além da estátua, a praça Padre Elvis Marcelino também será reformada até agosto. A intervenção contará com manutenção dos pisos e pintura dos mobiliários urbanos, com previsão de entrega junto à imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A obra foi autorizada por ordem de serviço assinada em 10 de abril, com prazo de conclusão previsto em 120 dias. De acordo com a Segor, a praça não será interditada, já que tanto a revitalização da praça quanto a instalação do monumento não oferecem risco aos transeuntes.