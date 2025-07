IJF deve ganhar mais de 60 leitos de UTI e enfermaria na próxima quinta-feira, 31

Prefeitura de Fortaleza promete entregar 30 leitos de UTI e mais 36 leitos de enfermaria para o IJF, na próxima quinta-feira, 31 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A reforma foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 28, durante o lançamento do programa Saúde que Cuida Fortaleza, no auditório do Paço Municipal. O POVO já havia publicado registros de lotação de pacientes em corredores, pessoas recebendo assistência em macas espalhadas no IJF, em condições improvisadas. Já o programa lançado pela Prefeitura de Fortaleza integra o plano Fortaleza Inclusiva, e reúne projetos e ações voltadas para sanar esses problemas e melhorar o atendimento na Rede Municipal de Saúde. Hospital do Conjunto Ceará será reformado No evento, a Prefeitura também garantiu que fará a reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará. Na primeira etapa da requalificação está incluído o setor de maternidade da unidade hospitalar.