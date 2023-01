Férias: Praia do Futuro registra 65 afogamentos durante operação dos bombeiros

O primeiro fim de semana de 2023 tem praia cheia em Fortaleza. Com muitos banhistas devido ao período de férias, os cuidados com a prevenção de afogamentos devem ser redobrados. Na Praia do Futuro, frequentada por fortalezenses e turistas, até quem já conhece o mar recomenda cautela. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), 65 pessoas sofreram afogamentos de 17 de dezembro até essa sexta-feira, 6, durante a "Operação Férias".

Maria José Freitas, 52, costuma visitar a Praia do Futuro nas manhãs de sábado, acompanhada de afilhados e sobrinhos. Por estar com as crianças, escolhe ficar nas “piscininhas” naturais formadas quando a maré está baixa. Além disso, procura sentar próxima ao posto com guarda-vidas. “A gente se sente mais segura ficando por aqui”, diz.

Jackson Felipe Pereira Melo, um dos bombeiros que estavam no posto 01, próximo à barraca Cuca Legal, nesta manhã, afirma que a movimentação aumentou no fim do ano passado e início deste, como de costume. Por isso, o trabalho de prevenção também é intensificado.

“Em pontos que a gente considera mais perigosos, coloca placas. Nesse momento muitos banhistas já vêm perguntar o porquê da placa”, diz Jackson. Os avisos com a palavra “perigo” geralmente são posicionadas em locais com corrente de retorno, as quais podem jogar o banhista para dentro do mar. Também são colocadas próximo às “piscininhas” naturais, que viram valões quando a maré enche e as cobre.

Durante a Operação Férias, 115 guarda-vidas atuam das 9h às 17 horas em 24 postos, entre fixos e móveis, na Praia do Futuro e na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. As praias do Icaraí e Cumbuco, em Caucaia, e praias nos municípios de Aracati, no Litoral Leste, e Jijoca de Jericoacoara, no Oeste, também são contempladas pelo efetivo.

O Corpo de Bombeiros conta ainda com seis viaturas 4x4, sete motos aquáticas, quatro botes salva-vidas, onze quadriciclos e duas ambulâncias de resgate. A operação dura até o fim de janeiro.

Movimentação na Praia do Futuro em período de férias, com fiscalização dos Salva Vidas buscando previnir casos de afogamento e demais ocorrências no mar.

Cuidados e recomendações na praia

Mesmo conhecendo bem a praia, Junior Fiuza Vieira, 54, se mantém alerta quando vai ao local com o filho. “O mar é diferente de qualquer outro lugar que você vai nadar. A gente sempre escolhe um local que a gente conhece, para não ser surpreendido”, diz.

Segundo o guarda-vidas Jackson, o maior número de ocorrências de afogamentos ocorre com turistas que não conhecem a geografia do local. Os casos de afogamento também são frequentes na praia do Caça e Pesca, onde o mar se encontra com o Rio Cocó.

O professor de surfe Luiz Gustavo Oliveira, 45, conta que já auxiliou no resgate de diversas pessoas que estavam se afogando. “Acho que a gente tem que assumir a responsabilidade também”, diz o professor, que acredita que os hotéis e as barracas de praia também deveriam ajudar na conscientização dos visitantes da praia.

O comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo (1ª CSMar), capitão Igor Cabral, não recomenda que pessoas tentem salvar outras caso não tenham “condições físicas e técnica para fazer o resgate”.

“Os surfistas são grandes aliados mesmo, porque como eles têm essa prática e certa facilidade, ajudam bastante”, diz. O Corpo de Bombeiros costuma capacitar surfistas por meio do programa Surfe Salve, ensinando técnicas de resgate e recuperabilidade de afogados.

Ingerir álcool e entrar no mar também costuma ser um agravante para acidentes. Além disso, a corporação recomenda cuidado extra com crianças. “Sempre tentar manter a criança mais próxima, sempre na sua visão. Nós temos muita ocorrência com crianças perdidas”, diz Jackson.

Postos com guarda-vidas:



- Posto 1 - Barraca Cuca Legal

- Posto 2 - Barraca Santa Praia

- Posto 3 - Barraca Saturno Beach

- Posto 4 - Barraca Guarderia

- Posto 5 - Barraca Toca na Praia

- Posto 6 - Barraca Terra do Sol

- Posto 7 - Barraca Chico do Caranguejo

- Posto 8 - Barraca Itapariká

- Posto 9 - Barraca Arpão

- Posto 10 - BNB sede praia

- Posto 11 - Caça e Pesca

- Posto Polo Gastronômico Sabiaguaba

- Posto Praia Acessível Beira-Mar

*Os demais acompanhamentos são realizados de forma móvel por meio de carros, botes e motos aquáticas



