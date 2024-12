No feriado de Natal, famílias se reúnem para aproveitar dia de sol na Praia do Futuro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.12.2024: Movimentação na Praia do Futuro no dia de Natal, no fediado as famílias foram para praia aproveitar o dia de sol. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Praia do Futuro, um dos principais cartões-postais de Fortaleza, atraiu um grande número de visitantes na manhã desta quarta-feira, 25, feriado de Natal. O clima ensolarado atraiu tanto moradores quanto turistas, que aproveitaram o dia para se refrescar no mar, relaxar à sombra das barracas de praia e se divertir na areia. Uma das visitantes era Isabelle Lemos, 28, estudante cearense que mora no Rio de Janeiro há cinco anos. Ela veio com a mãe, a esposa e a filha Laura, de apenas um ano e quatro meses. Para Isabelle, a Praia do Futuro é um local especial para criar memórias.

Fortaleza é um destino fixo para a nossa família", destacou.

A opção do local também é estratégica para a filha: “Aqui tem piscina, tobogã, uma vibe familiar, espaço para os jovens... Tem opção para todo mundo. A Laura adora! Ela já gosta de praia no Rio, mas aqui ela curte ainda mais. A água é mais agradável, mais quentinha." FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.12.2024: Isabelle Lemos e sua filha Laura Lemos. Movimentação na Praia do Futuro no dia de Natal, no fediado as famílias foram para praia aproveitar o dia de sol. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.12.2024: Movimentação na Praia do Futuro no dia de Natal, no fediado as famílias foram para praia aproveitar o dia de sol. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.12.2024: Movimentação na Praia do Futuro no dia de Natal, no fediado as famílias foram para praia aproveitar o dia de sol. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Tradição em família Daniel Sousa, morador de Fortaleza, levou sete membros da família para a Praia do Futuro após um Natal em casa. Ele destacou a importância dos momentos em família. “Ontem tivemos um jantar especial, com todos reunidos. Foi muito bom e proveitoso. Família é tudo. Hoje estamos na praia para relaxar e aproveitar. Apesar das ondas estarem altas, estamos felizes por esse momento juntos.”

Sobre as expectativas para o novo ano, Daniel demonstra otimismo: “A expectativa é de um ano novo com novas possibilidades. Sabemos que a economia está um pouco abalada, mas temos fé de que as coisas vão melhorar.” Daniel Sousa e família na Praia do Futuro Crédito: Lara Vieira/Reprodução Natal em Fortaleza Dacileide Duarte, 55 anos, veio com o esposo do município de Aurora, a 465 km da Capital, para passar o Natal com a filha em Fortaleza. Após uma noite de comemorações tradicionais, a família decidiu aproveitar o feriado para relaxar na praia, antes do retorno para o Interior. Junto com Dacileide estavam ainda sua filha, cunhada, netos.

“Ontem fizemos a ceia em família. Hoje viemos para a praia. Aproveitar esse sol e esse mar maravilhoso. Mas não vamos ficar muito tempo aqui em Fortaleza. Natal foi com minha filha, mas minha mãe está me esperando lá”, explica. Dacileide Duarte e família na Praia do Futuro Crédito: Lara Vieira/Reprodução Primeira vez na praia Já Ana Cristina, 28 anos, moradora de Fortaleza, reuniu a família para celebrar. “É um costume de família. Fizemos a ceia, todo mundo veio. Hoje estamos aqui na praia, com minha mãe, sogra, todo mundo junto.”