Fortaleza: caminhão guindaste derruba poste no bairro Presidente Kennedy; veja vídeo

Uma colisão de caminhão guindaste derruba um poste localizado na rua Frei Odilon, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza , na noite dessa quinta-feira, 24. De acordo com a Enel Distribuição Ceará, a estrutura será substituída nesta sexta-feira, 25.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) da Capital, o veículo, enquanto trafegava, atingiu a fiação, provocando a inclinação do equipamento no trecho entre as ruas Edgar Falcão e Licurgo Montenegro.



Assim que foi acionada, a empresa de energia encaminhou uma equipe técnica ao local para isolar a área e garantir a segurança da população, eliminando os riscos elétricos.

Segundo a Enel, o modelo atingido atende exclusivamente a rede de iluminação pública e a um único cliente da região, que precisará regularizar o padrão de energia, de responsabilidade de cada cliente, para que o fornecimento seja religado.

"Ele precisa contratar algum profissional habilitado para refazer e acionar a Enel quando concluído", informam em nota enviada ao O POVO.