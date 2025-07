Alerta de ventos intensos abrange litoral do CE e RN e afeta 58 municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" para 58 municípios do litoral do Nordeste, sendo 35 no Ceará e 23 no Rio Grande do Norte. O aviso, divulgado nesta quinta-feira, 24, aponta rajadas de vento intensas na faixa litorânea, que podem provocar o deslocamento de dunas de areia e afetar construções próximas à orla.

O alerta permanece em vigor até as 23h59min desta sexta-feira, 25. O Inmet orienta que, em caso de emergência, os moradores entrem em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.