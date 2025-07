Ceará deve ter mínimas de 16°C e máximas de 38°C até este sábado, 26

Foto de apoio ilustrativo: Funceme divulga previsão do tempo até este sábado, 26 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas mínimas com variação entre 16ºC e 18°C nas madrugadas até este sábado, 26, especialmente nas macrorregiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).