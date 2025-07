Número de focos de calor cresce 5% no Ceará em 2024, aponta Anuário divulgado pela Funceme

Funceme divulga Anuário 2024 e reforça alerta para o aumento do risco de queimadas / Crédito: FÁBIO LIMA

Todos os 184 municípios do Ceará apresentaram focos de calor em 2024, os dados foram divulgados na terça-feira passada, 22, pelo Anuário de Focos de Calor 2024, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ao total foram 7.166 focos detectados por satélite, um aumento de 5% em relação a 2023, o que faz de 2024 o sétimo pior ano desde o início do monitoramento, em 1998. Leia também | Preservando a memória: alunos restauram pinturas decorativas de palacete histórico

A gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, explica o que são exatamente esses focos. "Foco de calor é como o satélite enxerga áreas muito quentes na superfície, com pelo menos 47°C. Essas áreas costumam estar relacionadas a queimadas ou incêndios florestais", esclarece a especialista. Ferramenta estratégica para auxiliar na prevenção de tragédias ambientais Mais do que uma análise do ano de 2024, o anuário é um instrumento para o planejamento presente e futuro. Ele está disponível gratuitamente na plataforma da funceme, com mapas, gráficos, rankings e relatórios. "Quando um gestor vê seu município entre os que mais registraram focos, isso serve de alerta. É o momento de pensar em prevenção, educação ambiental e capacitação de brigadistas", aponta a meteorologista. A publicação também tem impacto direto sobre decisões estratégicas. Segundo Meiry, a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) já utilizou dados anteriores para definir onde instalar placas educativas nas rodovias cearenses.

“Eles queriam saber por onde começar. A gente indicou os trechos com mais ocorrências, e as ações começaram por lá. É um exemplo claro de como informação técnica pode guiar políticas públicas eficazes”, relembrou Meiry. Onde o fogo mais atingiu no Ceará em 2024? O anuário apresenta um mapeamento detalhado com hierarquização dos municípios mais afetados. As maiores ocorrências foram em Boa Viagem, Crateús, Acopiara, Tauá, Quixeramobim, Sobral, Cariús e Mombaça. Em contraste, Fortaleza aparece em 159º lugar, com 88 focos registrados. O documento também mostra focos em áreas de conservação e ao longo de rodovias estaduais e federais, onde o fogo pode ser iniciado por ações humanas, como descarte de bitucas de cigarro ou queima de lixo.