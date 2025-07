Reforma Agrária: MST ocupa sede do Incra em Fortaleza nesta terça-feira, 22

Cerca de 500 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) protestam na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 22 / Crédito: Reprodução/ MST

Os participantes também exigem o reconhecimento do Incra aos assentamentos de reforma agrária desapropriados. A reivindicação também passa pelo desejo de reforma em 2 mil habitações, construção de 400 casas e crédito para implantação de 500 fomentos produtivos (17 mil famílias), incluindo o Fomento Mulher (11 mil famílias). Assim, visam melhorar os assentamentos de reforma agrária. Protesto faz parte da Semana Camponesa, que deve acontecer em 24 Estados A Semana Camponesa, programada em 24 Estados, tem como objetivo denunciar as políticas do Congresso Nacional, como a pauta do licenciamento ambiental. De acordo com a Associação Brasileira de Reforma Agrária, "no orçamento deste ano, o Governo (Federal) dispõe de R$ 406 milhões para aquisição e desapropriações de terras”, valor dito como "insuficiente" pela entidade.