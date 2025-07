Nova etapa das obras do ITA Ceará é autorizada e entrega deve ser feita em 2026

Governo Federal assinou o contrato para a segunda etapa das obras do campus do ITA no Ceará. A unidade deve começar a funcionar em 2027

A cerimônia de assinatura foi realizada na Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto, e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, representantes das Forças Armadas, entre outros.

O contrato que autoriza o início da segunda etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará foi assinado na manhã desta segunda-feira, 21. A nova fase representa um investimento de R$ 104 milhões, parte do total de R$ 180,1 milhões destinados à implantação da unidade no Estado.

O governador Elmano de Freitas destacou a importância da iniciativa para a retenção de talentos no Estado. “Sabemos que 40% dos alunos que ingressam no ITA se preparam aqui, são do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba, do Pará. Muitos vêm ao Ceará para se preparar e depois seguir para São Paulo. Agora, eles poderão permanecer aqui”, afirmou.

O novo campus deve iniciar suas atividades acadêmicas em 2027. “A primeira etapa da obra, cuja ordem de serviço foi assinada há alguns meses, já está com cerca de 30% concluída. A previsão é que ela seja entregue em abril do próximo ano. Essa etapa inclui o alojamento dos alunos, blocos de salas de aula e laboratórios”, disse o Ministro da Educação, Camilo Santana.

O Tenente-Brigadeiro do Ar Valcy Araújo, chefe de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, também participou do evento e enfatizou a importância histórica e estratégica do Instituto.

O governador Elmano ainda destacou que o ITA deve firmar parcerias com instituições de ensino superior já existentes no Estado. “Essa estrutura estará integrada às universidades que já temos: a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Urca, a UVA, além do IFCE. Felizmente, temos no Ceará uma rede colaborativa forte entre nossas instituições”.

O ITA Ceará deve ofertar dois cursos inéditos: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Dados e Sistemas. A primeira turma já começou os estudos em São José dos Campos (SP), sede atual do ITA, e a próxima também iniciará por lá, até que o ITA Ceará esteja pronto.

As inscrições para alunos ainda estão abertas, com 180 vagas no total. Destas, 144 são para ampla concorrência e 36 são destinadas a candidatos cotistas, autodeclarados negros.