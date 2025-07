Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficam sem água amanhã, 23

O abastecimento de água será interrompido em 38 bairros de Fortaleza e em 56 de Caucaia nesta quarta-feira. O fornecimento será retomado após a conclusão do serviço de manutenção, previsto para o fim do dia, mas algumas áreas só deverão receber água nas torneiras 48 horas depois

Para isso, toda a operação da Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste), que atende às duas cidades será paralisada. O serviço de manutenção, segundo a Cagece, será em uma adutora de água bruta e em um reservatório, para reforçar a segurança operacional do sistema.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS - Mineração vai paralisar em caso de risco de falta d'água à população, diz empresa



Do total de bairros afetados pela falta de água, 38 estão localizados na Capital e 56 estão na cidade metropolitana de Caucaia.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), responsável pelo fornecimento, orienta que a população reserve água com antecedência e priorize o consumo para atividades essenciais ao longo do período de manutenção.