Suspeito de matar mulher no bairro Cocó é preso em Itapiúna

Francisco Xavier do Nascimento Júnior, de 26 anos, foi preso por força de mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira, 21, na Zona Rural de Itapiúna , município do Maciço do Baturité. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Silvanete Rodrigues de Oliveira , de 35 anos, crime ocorrido por volta das 7h10min do dia 15 de julho no bairro Cocó , em Fortaleza .

"A ação foi coordenada pela 10ª Delegacia de Homicídios do DHPP, com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP), do Grupo de Investigação de Seguimento (GISE) e do Núcleo Operacional (NO), todos do DHPP", informou a pasta sobre a prisão desta segunda.