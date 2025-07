Fortaleza passa a contar com Pelotões da Guarda Municipal nas 12 regionais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cerimônia de lançamento ocorreu no bairro Parangaba e contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT). Iniciativa é uma das promessas de campanha que foram apresentadas pelo gestor municipal.

Na ocasião, um total de 12 vans foram distribuídas para operar na Capital, uma em cada regional. Todos os veículos são munidos de tecnologias, como drones e sistemas avançados, e comportam agentes armados.

Além disso, além do carro cada região vai contar com a circulação de guardas, em três motos. Ideia é que esses veículos fiquem circulando em equipamentos públicos situados próximos ao local onde a van vai estar. No geral, a Prefeitura realizou a entrega de 36 motocicletas para serem usadas na ação.

"Estamos fazendo o máximo para que a população fortalezense possa ter uma condição melhor de proteção, possa ter uma condição melhor de segurança", destacou no evento o Prefeito Evandro Leitão (PT), frisando que pelotões vão garantir uma "segurança humanizada" para moradores.