Mulher morta a tiros no Cocó, em garupa de moto, foi seguida desde saída para o trabalho

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Bento Albuquerque com Dr. Francisco Matos na manhã de 15 de julho último, no Cocó / Crédito: Reprodução/Google Street View

A mulher morta a tiros na garupa de uma motocicleta, na manhã do dia 15 de julho último, foi seguida pelos suspeitos do crime desde o momento em que saiu para o trabalho, na comunidade do Gengibre, no bairro Dunas, em Fortaleza. Silvanete Rodrigues de Oliveira, de 35 anos, foi abordada pelos criminosos em uma motocicleta no cruzamento das ruas Bento Albuquerque com a Doutor Francisco Matos, no bairro Cocó. Ela foi atingidapor disparo de arma de fogo e morreu no local. Um suspeito do crime foi preso, nessa segunda-feira, 21, em Itapiúna.

Conforme manifestação do Ministério Público do Ceará (MPCE), a qual O POVO teve acesso, a dinâmica do crime foi revelada a partir de depoimentos e imagens de câmeras de videomonitoramento. As investigações revelaram que os autores do crime seguiram a vítima desde sua saída para o trabalho, na comunidade do Gengibre, revelando o seu vínculo com o local. Ainda segundo o documento, Silvanete estava na garupa de um mototaxista quando foi seguida pelos suspeitos. O crime ocorreu nas proximidades do número 2.200 da rua Bento Albuquerque, onde os criminosos executaram a mulher. Após o crime, os autores retornaram na contramão da rua para a comunidade.