Homem é preso ao se passar por policial, agredir e tentar sequestrar entregador

Suspeito portava distintivo falso e dois simulacros de arma de fogo e foi encaminhado para 30º Distrito Policial. Caso aconteceu no bairro Parangaba, na manhã do sábado, 19

Um homem foi preso após se passar por um policial civil e agredir e tentar sequestrar um entregador por aplicativo no bairro Parangaba, em Fortaleza, na manhã do sábado, 19. A captura aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O caso aconteceu após um homem lesionado procurar a sede da 1ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (BPM), alegando ter escapado de um sequestro. Posteriormente, um homem de 46 anos chegou em um carro à unidade policial portando um distintivo e dois simulacros de arma de fogo.