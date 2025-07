Suspeito de matar homem por vingança no Papicu é preso pelo DHPP

Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 27 anos foi preso ainda em estado de flagrante suspeito de matar um outro homem na madrugada dessa sexta-feira, 18, na rua Valdetário Mota, localizada no bairro Papicu , em Fortaleza . Luiz Fernando Lourenço dos Santos da Silva teria matado Aridenes Almeida da Silva, de 32 anos, por este, supostamente, ter matado o irmão daquele em 2014 .

Os policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) seguiram os vestígios até chegarem a uma casa na comunidade dos Índios, localizada às margens da avenida Almirante Henrique Saboia.

Nessa residência, ainda foi avistada a bicicleta azul utilizada no crime. Os policiais adentraram o imóvel e flagraram Luiz Fernando com a perna esquerda enfaixada. Já dentro de um fogão, foi encontrada uma arma de fogo. Também foram apreendidas no local diversas munições e uma quantidade não especificada de cocaína.



O próprio autuado confessou o crime, afirmando que matou a vítima porque ele havia matado o seu irmão, assim como já havia "dado na sua cara". Os policiais civis constataram que o irmão de Luiz Fernando, Pedro Rosemberg Lourenço dos Santos da Silva, havia sido assassinado em 1º de abril de 2014.