Mulher é morta a tiros em cruzamento no bairro Cocó, em Fortaleza

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 15. Vítima morreu no local. Ainda não há informações da motivação do crime

O POVO apurou que a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando foi abordada por suspeitos em uma moto e, em seguida, alvejada por disparo de arma de fogo. A vítima morreu no local. Ainda não há informações da motivação do crime.

Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta terça-feira, 15, no bairro Cocó, em Fortaleza . O caso aconteceu no cruzamento das ruas Bento Albuquerque com Dr. Francisco Matos. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a investigação está a cargo da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para elucidar o caso. A ocorrência segue em andamento.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.